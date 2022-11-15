У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який змінює порядок обчислення вартості реєстраційних послуг Сервісних центрів МВС.

У парламенті зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують змінити логіку розрахунку вартості адмінпослуг з видачі водійських посвідчень та реєстрації автотранспорту: вона буде прив’язна до розміру прожиткового мінімуму. Якими будуть нові ціни?

На скільки може змінитися вартість послуг?

Автори проєкту Закону № 8193 від 09.11.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за послуги у сфері державної реєстрації транспортних засобів та допуску до керування транспортними засобами» пропонують переглянути ціни на певні державні послуги для автомобілістів. У пояснювальній записці до документа наведено кілька аргументів, зокрема — ціни на адмінпослуги не змінювалися понад 10 років, за цей час істотно зросли витрати на їх надання, тому необхідно їх привести у відповідність до фактичних витрат.

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Замість фіксованих тарифів пропонують прив’язати вартість адмінпослуг до розміру прожиткового мінімуму. Ціна кожної окремої послуги визначатиметься як коефіцієнт від нього.

Важливо:

нові тарифи зазначені не як фіксовані, а як граничні (максимальні), тобто теоретично можуть бути й меншими;

до ціни включено вартість бланків документів і номерних знаків для відповідних послуг.

Розмір прожиткового мінімуму на 2023 року встановлений на рівні 2684 грн, відповідно вартість основних послуг, які надаються у сервісних центрах МВС для автомобілістів, складатимуть:

Пропонована вартість послуг, які надаються у сервісних центрах МВС для автомобілістів

Видача посвідчення водія (протягом 5 робочих днів) — 805,2 грн

Прийняття теоретичного іспиту (протягом 1 робочого дня) — 402,6 грн

Прийняття практичного іспиту (протягом 1 робочого дня) — 536,8 грн

Обмін посвідчення водія (протягом 5 робочих днів) — 402,6 грн

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (протягом 1 робочого дня) — 805,2 грн

Видача тимчасового реєстраційного талона на транспортні засоби (протягом 1 робочого дня) — 536,8 грн

Звільнення від сплати за ці послуги передбачено для учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, та для учасників бойових дій.

Особливості пропонованого механізму

Кошти, отримані як адміністративний збір за надання адміністративних послуг, перераховуються до загального фонду місцевого бюджету (70% вартості адміністративної послуги) та спеціального фонду Державного бюджету України (вартість бланка документа та 30% вартості адміністративної послуги). Кошти з останнього спрямовуватимуться на закупівлю бланків документів, розбудову інфраструктури та утримання територіальних органів МВС.

Експерти Інституту досліджень авторинку зауважують, що запропонований принцип встановлення тарифів потребуватиме окремого врегулювання щодо нещодавно анонсованого запровадження електронних документів: незрозуміло, яким чином від вартості адмінпослуги відняти вартість бланка, який не видаватиметься. Також невідомо, як розрахувати вартість адмінпослуги, якщо номерні знаки власники купуватимуть окремо (є законопроєкти, у яких передбачено саме такий варіант), адже їхню вартість запропоновано включити до загальної суми.

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Щодо фактичної зміни цін, то у разі ухвалення законопроєкту за перереєстрацію автомобіля новий максимальний тариф становитиме близько 800 гривень (без вартості експертного дослідження), що не надто далеко від 830 гривень зараз. Тарифи на послуги, пов’язані з видачею водійського посвідчення, зростуть: з 26 до 402 грн за здачу теоретичного іспиту та з 26 до 536 грн – за “теорію”.

Коли це може запрацювати?

Наразі законопроєкт має статус зареєстрованого у Верховній Раді та переданий на розгляд у профільні комітети. Щоб стати законом, він має пройти усі передбачені регламентом процедури та набрати необхідну кількість голосів під час голосування в залі парламенту, а також отримати підпис Президента. Після публікації в офіційній пресі відведено 6 місяців на введення його в дію. Тобто, нові тарифи на послуги для автомобілістів у Сервісних центрах можуть змінитися не раніше червня 2023 року.