Очередной автобиографический фильм об основателе легендарной итальянской марки спортивных автомобилей получил низкие оценки у критиков.

Классическая, но невероятно вдохновляющая история успеха, вечно мотивационная история об аутсайдере, который становится лидером, переплетающимся с легендарной автомобильной историей, история человека, стоящего за одной из самых эксклюзивных спортивных марок автомобилей в мире, рассказана с помощью признанного в области актерского состава, блестящего режиссера и поддержки производителя автомобилей Lamborghini. Что может пойти не так ли?

Но фильм "Lamborghini: The Man Behind the Legend" (Lamborghini: человек, стоящий за легендой) доказал, что все это сочетание не гарантирует хорошее кино. Критики говорят, что в фильме все пошло не так. Самая большая неудача фильма: нет взгляда на человека, стоящего за легендой. А собственно легенду вряд ли можно объяснить.

Фильм почти не пытается рассказать увлекательную историю. Несмотря на прекрасную предпосылку, это биографическое предание Википедии в худшем смысле этой фразы.

Режиссер настоял на том, чтобы каждый актер использовал фальшивый итальянский упор, и это уже настораживает. Но еще хуже, что между актерами в фильме нет никакой "химии", нет эмоциональной глубины ни одного персонажа, нет развития персонажей или предыстории и, в конце концов, нет цели фильма.

История начинается сразу после Второй мировой войны, когда молодой и очень красивый Ферруччо возвращается в родной город и на ферму своего отца с пустыми карманами, но полон идей. Во время послевоенного экономического бума он мог стать успешным, создавая тракторы, обычные машины, но он выбрал дорогие спортивные машины, конкурируя с Ferrari.

Но почему он избрал этот путь? Что отразилось на выборе главного героя? На эти и многие другие вопросы зрителю приходится давать ответ самому, не получая ответа в кино.

Важные вехи в истории компании умалчиваются или подаются вскользь. Соперничество между Lamborghini и Ferrari, на которое намекают в начале фильма из-за воображаемой гонки между двумя мужчинами за рулем соответствующих автомобилей, используется только как повод. Обещание, данное этой фальшивой автомобильной гонкой, никогда не выполняется, так что соперничество существует лишь как еще одна галочка в контрольном списке фактажа из Википедии.

Чтобы завершить список клише фильма о Lamborghini, можно указать о романтических образах итальянской жизни с бутафорским реквизитом, красивых машинах, великолепных пейзажах, соединенных с некачественной работой оператора. Даже автомобильные сцены сняты плохо: либо слишком короткие, либо сняты на медленной скорости.

97-минутный фильм точно не длинный, но он кажется слишком скучным. Поэтому причин для просмотра "Lamborghini: The Man Behind the Legend" очень мало. Разве вы фанат Lamborghini, но не настолько, чтобы разочароваться от неудачного кино.

В фильме не рассказывается история человека, стоящего за легендой, потому что это кино вообще не рассказывает историю. Ферруччо Ламборгини не был спорным человеком, но он был новатором. Он был мечтателем и перфекционистом, сообразительным промышленником, видевшим пространство для совершенствования (и получения прибыли) и заложил кирпичную кладку для одной из самых уважаемых марок в мире.

Ферруччо Ламборгини заслуживал лучшего. Каждый участник, включая зрителя, заслуживает лучшего, чем то, что предлагает “Lamborghini: The Man Behind the Legend”.