Черговий автобіографічний фільм про засновника легендарної італійської марки спортивних авто отримав низькі оцінки у критиків.

Класична, але неймовірно надихаюча історія успіху, вічно мотиваційна історія про аутсайдера, який стає лідером, яка переплітається з легендарною автомобільною історією, історію людини, яка стоїть за однією з найексклюзивніших спортивних марок автомобілів у світі, розказана за допомогою визнаного у галузі акторського складу, блискучого режисера та підтримки виробника автомобілів Lamborghini. Що може піти не так?

Але фільм “Lamborghini: The Man Behind the Legend” (Lamborghini: людина, що стоїть за легендою) довів, що все це поєднання не гарантує гарного кіно. Критики кажуть, що в фільмі все пішло не так. Найбільша невдача фільму: немає погляду на людину, яка стоїть за легендою. А власне легенду навряд чи можна пояснити.

Фільм майже не намагається розповісти захоплюючу історію. Попри чудову передумову, це біографічний переказ Вікіпедії в найгіршому значенні цієї фрази.

Режисер наполіг на тому, щоб кожен актор використовував фальшивий італійський акцент, і це вже насторожує. Але ще гірше, що між акторами у фільмі немає ніякої “хімії”, немає емоційної глибини жодного з персонажів, немає розвитку персонажів чи передісторії і, зрештою, немає мети фільму.

Історія починається одразу після Другої світової війни, коли молодий і дуже красивий Ферруччо повертається до рідного міста та на ферму свого батька з порожніми кишенями, але повний ідей. Під час післявоєнного економічного буму він міг стати успішним, створюючи трактори, звичайні машини, але він обрав дорогі спортивні машини, конкуруючи з Ferrari.

Але чому він обрав цей шлях? Що вплинуло на вибір головного героя? На ці та багато інших питань глядачу доводиться давати відповідь самому, не отримуючи відповідь в кіно.

Важливі віхи в історії компанії замовчуються або подаються побіжно. Суперництво між Lamborghini і Ferrari, на яке натякають на початку фільму через уявні перегони між двома чоловіками за кермом відповідних автомобілів, використовується лише як привід. Обіцянка, дана цією фальшивою автомобільною гонкою, ніколи не виконується, тож суперництво існує лише як ще одна галочка в контрольному списку фактажу з Вікіпедії.

Щоб завершити список кліше фільму про Lamborghini, можна вказати про романтичні образи італійського життя з бутафорським реквізитом, красиві машини, чудові пейзажі, поєднані з неякісною роботою оператора. Навіть автомобільні сцени знято погано: або занадто короткі, або зняті на повільній швидкості.

97-хвилинний фільм точно не довгий, але він здається занадто нудним. Тому причин для перегляду “Lamborghini: The Man Behind the Legend” дуже мало. Хіба що ви фанат Lamborghini, але не настільки, щоб розчаруватись від невдалого кіно.

У фільмі не розповідається історія людини, яка стоїть за легендою, тому що це кіно взагалі не розповідає історію. Ферруччо Ламборгіні не був суперечливою людиною, але він був новатором. Він був мрійником і перфекціоністом, кмітливим промисловцем, який бачив простір для вдосконалення (та отримання прибутку) і заклав цегляну кладку для однієї з найшановніших марок у світі.

Ферруччо Ламборгіні заслуговував кращого. Кожен учасник, включаючи глядача, заслуговує кращого, ніж те, що пропонує “Lamborghini: The Man Behind the Legend”.