Не все водители пользуются кондиционером в холодное время года, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли заправлять кондиционер, если теплый сезон уже окончен.

С заправкой кондиционера автомобиля перед наступлением холодов связано множество недоразумений. Многие водители уверены, что зимой "холод" в машине не нужен. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

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Как работает кондиционер

Прежде всего, важно понять, как работает кондиционер автомобиля. Он не только охлаждает воздух летом, но и удаляет из него влагу, помогая поддерживать чистое и без запотевания стекло в салоне. В зимний период кондиционер также может быть полезен, особенно во избежание запотевания окон.

Кондиционер помогает осушить воздух и уменьшить запотевание окон.

Проверка перед зимой

Первый шаг перед наступлением холодов – проверка работы кондиционера. Запустите его и убедитесь, что он работает нормально. Пока вам не нужно охлаждать воздух, он должен быть активен, чтобы удалять влагу и предупреждать запотевание.

Замена фильтра салона

Перед зимним сезоном также рекомендуется проверить и при необходимости заменить фильтр салона. Этот фильтр удаляет пыль, грязь и аллергены из воздуха, попадающие в салон автомобиля. Чистый фильтр помогает сохранять чистоту и качество воздуха в салоне, а также улучшает работу кондиционера.

Фильтр салона следует менять согласно рекомендациям приведенным в сервисной книге к авто

Заправка кондиционера

Если кондиционер не работает должным образом или имеет проблемы с охлаждением и удалением влаги, то вам может понадобиться заправить его холодильным газом (хладогентом). Но важно отметить, что замена газа – это задача для квалифицированного специалиста. Попытки самостоятельно заправить кондиционер могут привести к проблемам и повреждениям.

Заправка кондиционера на простом неофициальном сервисе стоит около 50-80 долларов.

Регулярный уход

Важно регулярно ухаживать за кондиционером в течение года. Это включает замену фильтра салона и проверку системы перед зимой. Если вы заметили какие-либо проблемы с работой кондиционера, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту. Если система кондиционирования не герметична, тогда ее внутренние части ржавеют и быстро портятся. Потому наилучшим решением будет держать систему в исправном состоянии всегда.

Сколько стоит заправить кондиционер

Простая заправка кондиционера обычно стоит около 50-80 долларов. Цена зависит не только от аппетитов сервиса, но и количества используемого газа. Также нужно понимать, что если газ ушел, то в системе есть неплотность. Чтобы его найти, нужно провести диагностику и по ее результатам устранить неисправность. Здесь ценник может быть достаточно высоким, если повреждены основные детали системы (радиатор, испаритель или насос кондиционера).

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Вывод

Заправка кондиционера перед наступлением холодов – это не обязательная мера, которую нужно выполнять ежегодно. Однако проверка и обслуживание кондиционера, а также замена фильтра салона могут улучшить качество воздуха в салоне и обеспечить комфортную поездку в зимний период. Лучше всего следить за рекомендациями производителя автомобиля и обращаться к специалисту, если вы сомневаетесь в работе кондиционера.