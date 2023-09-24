Не всі водії користуються кондиціонером у холодну пору року, тож виникає цілком закономірне питання: чи варто заправляти кондиціонер, якщо теплий сезон вже закінчено.

З заправкою кондиціонера автомобіля перед настанням холодів пов'язано багато непорозумінь. Багато водіїв впевнені, що взимку “холод” в машині зайвий. Розгляньмо це питання докладніше.

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Як працює кондиціонер

Перш за все, важливо зрозуміти, як працює кондиціонер автомобіля. Він не лише охолоджує повітря влітку, але й видаляє з нього вологу, що допомагає підтримувати чисте та без запотівання скло в салоні. У зимовий період кондиціонер також може бути корисним, особливо для уникнення запотівання вікон.

Кондиціонер допомогає осушити повітря і зменшити запотівання вікон

Перевірка перед зимою

Першим кроком перед настанням холодів є перевірка роботи кондиціонера. Запустіть його та переконайтеся, що він працює нормально. Поки вам не потрібно охолоджувати повітря, він повинен бути активним, щоб видаляти вологу та попереджати запотівання.

Заміна фільтра салону

Перед зимовим сезоном також рекомендується перевірити та, за потреби, замінити фільтр салону. Цей фільтр видаляє пил, бруд та алергени з повітря, яке потрапляє в салон автомобіля. Чистий фільтр допомагає зберігати чистоту та якість повітря в салоні, а також поліпшує роботу кондиціонера.

Фільтр салону слід міняти згідно з рекомендаціями наведеними у сервісній книзі до авто

Заправка кондиціонера

Якщо ваш кондиціонер не працює належним чином або має проблеми з охолодженням та видаленням вологи, то вам може знадобитися заправити його холодильним газом (хладогентом). Але важливо зазначити, що заміна газу - це завдання для кваліфікованого фахівця. Спроби самостійно заправити кондиціонер можуть призвести до проблем та пошкоджень.

Заправка кондиціонера на простому неофіційному сервісі коштує близько 50-80 доларів

Регулярний догляд

Важливо регулярно доглядати за кондиціонером протягом року. Це включає в себе заміну фільтра салону та перевірку системи перед зимою. Якщо ви помітили будь-які проблеми з роботою кондиціонера, зверніться до фахівця для діагностики та ремонту. Якщо система кондиціонування не герметична, тоді її внутрішні частини іржавіють та досить швидко псуються. Тому найкращим рішенням буде тримати систему у справному стані завжди.

Скільки коштує заправити кондиціонер

Проста заправка кондиціонера зазвичай коштує близько 50-80 доларів. Ціна залежить не тільки від апетитів сервісу, але й від кількості використаного газу. Також потрібно розуміти, що якщо газ вийшов, то у системі є нещільність. Щоб її знайти, потрібно провести діагностику і за її результатами усунути несправність. Тут цінник може бути досить високим, якщо пошкоджено основні деталі системи (радіатор, випаровувач або помпу кондиціонера).

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Висновок

Заправка кондиціонера перед настанням холодів – це не обов'язковий захід, який потрібно виконувати щорічно. Проте, перевірка та обслуговування кондиціонера, а також заміна фільтра салону, можуть покращити якість повітря в салоні та забезпечити комфортну поїздку в зимовий період. Найкраще слідкувати за рекомендаціями виробника автомобіля та звертатися до фахівця, якщо ви маєте сумніви щодо роботи кондиціонера.