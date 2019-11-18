Бетонные опоры стоят прямо посреди проезжей части.

Сеть взорвало видео новенького шоссе в России, на котором посередине проезжей части оставили несколько столбов. При этом в строительство трассы вложили $1,8 млн, пишет "Лента.ру".

Читайте также: Через полтора месяца новые авто подорожают на 15-18%

Видео было снято из салона автомобиля, который ехал по упомянутой дороге. На ролике видно, что машину сильно трясет из-за неровностей, но это оказалось еще далеко не все.

Вскоре в кадре появляется столб, который без защитных опор и предупреждающих знаков оставили посреди дороги, на разделительной пунктирной линии, то есть кто-то спокойно может пойти на обгон и налететь на бетонную опору.

Как отмечает автор ролика, самое главное, что это тоже еще не все. Уже через несколько сотен метров еще один столб стоит прямо посреди полосы движения. Заметно, что его недавно установили, но никаких предупреждающих знаков об объезде тоже нет.

Читайте также: Дешевые и премиальные зимние шины сравнили на снегу и льду: видео