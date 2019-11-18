Бетонні опори стоять просто посеред проїжджої частини.

Мережу підірвало відео новенького шосе у Росії, на якому посередині проїзної частини залишили кілька стовпів. При цьому у будівництво траси вкинули $1,8 млн, пише "Лента.ру".

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Відео було знято з салону автомобіля, який їхав згаданою дорогою. На ролику видно, що машину сильно трясе через нерівності, але це виявилося ще далеко не все.

Незабаром у кадрі з'являється стовп, який без жодних захисних опор та попереджуючих знаків залишили посеред дороги, на роздільній пунктирній лінії – тобто хтось спокійно може піти на обгін і налетіти на бетонну опору.

Як зазначає автор ролика, найголовніше, що це теж ще не все. Вже через кілька сотень метрів ще один стовп стоїть просто посеред смуги руху. Помітно, що його нещодавно встановили, але ніяких попереджувальних знаків про об'їзді теж немає.

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