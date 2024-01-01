Столица отправила на фронт редкие пикапы и грузовики на фронт

Транспортный транш от общины столицы состоит из 34 пикапов JAC T6 и 4 военных грузовиков Daewoo Novus. Деньги на автомобили и БПЛА взяли из городской целевой программы "Защитник Киева".

Пикапы этого бренда в последнее время довольно часто появляются в пакетах помощи нашим армейцам. В основном эти внедорожники нравятся защитникам тем, что они довольно выносливые, экономичные и высокопроходимые. Этому способствует 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 120 л.с. мощности при 3600 об/мин и 250 Нм момента в диапазоне от 1800 до 2800 оборотов.

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Силовой агрегат дополняется с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В среднем автомобиль потребляет 7,8 литра солярки на 100 км пробега. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/час.

Трехосный грузовик Daewoo Novus 6х4 еще с довоенного периода начала предлагаться ВСУ, но ее закупочный пик пришелся именно на нынешние годы. Бортовые тентовые машины могут перевозить груз массой до 19,1 т.

Здесь стоит классическая двухдверная откидная кабина со спальным местом. В моторной нише на выбор может стоять как 7,6-литровый мотор, вырабатывающий 320 л.с, так 14,6-литровый силовой агрегат мощностью 450 л.с. Они комплектуются механическим переключателем передач на 9 или 16 ступеней хода.

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Также этим траншем Киев передал в подшефную бригаду 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и два десятка Mavic 3.

Фото: мэрия Киева