Столиця відправила на фронт рідкісні пікапи та вантажівки

Транспортний транш від громади столиці складається з 34 пікапів JAC T6 та 4 військових вантажівок Daewoo Novus. Гроші на автомобілі та БПЛА взяли з міської цільової програми "Захисник Києва".

Пікапи цього бренду останнім часом доволі часто з’являються в пакетах допомоги нашим армійцям. В основному ці позашляховики подобаються захисникам тим, що вони доволі витривалі, економічні і високопрохідні. Цьому сприяє 2,8-літровий дизельний двигун, що видає 120 к. с. потужності при 3600 об/хв і 250 Нм моменту в діапазоні від 1800 до 2800 обертів.

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Силовий агрегат доповнюється з 6-ступеневою механічною коробкою передач. В середньому автомобіль споживає 7,8 літра солярки на 100 км пробігу. Максимальна швидкість автомобіля складає 150 км/годину.

Тривісна вантажівка Daewoo Novus 6х4 ще з довоєнного періоду почала пропонуватися ЗСУ, але її закупівельний пік припав саме на нинішні роки. Бортові тентові машини можуть перевозити вантаж масою до 19,1 т.

Тут стоїть класична дводверна відкидна кабіна зі спальним місцем. В моторній ніші на вибір може стояти як 7,6-літровий мотор, що виробляє 320 к.с, так 14,6-літровий силовий агрегат потужністю 450 к.с. Вони комплектуються механічним перемикачем передач на 9 або 16 ступенів ходу.

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Також цим траншем Київ передав у підшефну бригаду 20 дронів DJI Matrice 350 RTK та два десятки Mavic 3.

Фото: мерія Києва