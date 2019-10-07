Однако активисты "ЗупиниЛося" и полиция – другого мнения.
Улица Хоткевича – это просто какой-то магнит для любителей промчаться по встречке и тротуарам. Даже при минимальной пробке здесь любят объехать по тротуару или подрезать всех по встречной полосе. Еще оправдывать себя, что ездить по встречке можно, если осторожно. Однако среди водителей есть и такие, которые уже попали в ДТП на встречной полосе, поэтому больше так не делают.
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На этот раз на вызов активистов "ЗупиниЛося" приехали копы, работали с нарушителями довольно долго. Нарушители получили заслуженные штрафы и свою минуту антиславы в нашем выпуске.
Напомним, что Кабмин пообещал ввести автофиксацию нарушений ПДД.