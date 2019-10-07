Однак активісти "ЗупиниЛося" та поліція – іншої думки.

Вулиця Хоткевича - це просто якийсь магніт для любителів промчати зустрічкою та тротуарами. Навіть за мінімального затору тут люблять об’їхати тротуаром чи підрізати всіх зустрічною смугою. Ще виправдовувати себе, що їздити зустрічкою можна, якщо обережно. Одна є серед водіїв й такі, що вже потрапили в ДТП на зустрічній смузі, тому більше так не роблять.

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Цього разу на виклик активістів "ЗупиниЛося" приїхали копи працювали з порушниками досить довго. Порушники дістали заслужені штрафи і свою хвилину антислави у нашому випуску.

Нагадаємо, що Кабмін побіцяв ввести автофіксацію порушень ПДР.