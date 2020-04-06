Половина страховых компаний проводят выплаты за два месяца, но есть некоторые страховые, от которых приходится ждать денег по полгода. В МТСБУ считают такую ситуацию нормальной и даже видят положительные сдвиги.

Три четверти страховых требований по ОСАГО урегулируются в срок до 90 дней (согласно показателей деятельности страховщиков за 4 кв 2019 г.).

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Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составила почти 62,7%, до 90 дней – 75,1%, до 120 дней – 81,7%.

Лидерами по этим показателям стали страховые компании:

✅"АСКО-Донбасс Северный"

✅ "СТ "Гарантия"

✅Страховая компания "Оранта-Сич"

✅ СК ВУСО

✅ Страховая компания "Global Garant"

✅ TAS Insurance Group

✅ Страховая компания КНЯЖА VIG

✅ СК страна

✅ ARX

✅ СК "Альфа Страхование" – Украина

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, составил 70 дней, сократившись (на 7 дней) по сравнению с 3 кв. 2019 г.

В рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок получения выплаты составляет 47 дней, уменьшившись на 12 дней.

МТСБУ в течение 4-го кв. 2019 г. получило 353 жалобы от потерпевших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в предыдущем 3-м кв. 2019 г. Уровень жалоб демонстрирует тренд к снижению: по итогам 3-го кв. 2019 г. он составлял 1,21%, тогда как в 4 кв. снизился до 0,93%.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко прокомментировал: "Итоги работы страховщиков в 4 кв. прошлого года, как положительные. Мы наблюдаем всестороннее улучшение показателей, характеризующих качество урегулирования и сервиса страховых компаний: сокращение сроков урегулирования, уменьшение количества и уровня жалоб. Сейчас, в кризисный период, связанный с эпидемией коронавирус COVID-19, важно дать потребителям страховых услуг понимание, что они имеют основания для доверия страховщикам ОСАГО. Страховые компании приложат усилия, чтобы своевременно выполнить обязательства перед пострадавшими, не подвергая их опасности для здоровья".

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