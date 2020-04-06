Половина страхових компаній проводять виплати за два місяці, але є деякі страхові, від яких доводиться чекати грошей по півроку. У МТСБУ вважають таку ситуацію нормальною і навіть бачать позитивні зрушення.

Три чверті страхових вимог з ОСЦПВ врегульовуються в строк до 90 днів (згідно показників діяльності страховиків за 4 кв 2019 р.).

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Частка вимог, що врегульовані у строк до 60 днів, склала майже 62,7%, до 90 днів – 75,1%, до 120 днів -81,7%.

Лідерами за цими показниками стали страхові компанії:

✅"АСКО-Донбас Північний"

✅ "СТ "Гарантія"

✅ Страхова компанія "Оранта-Січ"

✅ СК ВУСО

✅ Страхова компанія "Global Garant"

✅ TAS Insurance Group

✅ Страхова компанія КНЯЖА VIG

✅ СК Країна

✅ ARX

✅ СК "Альфа Страхування" - Україна

Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, склав 70 днів, скоротившись (на 7 днів) у порівнянні з 3 кв. 2019 р.

В межах системи прямого врегулювання збитків середній строк отримання виплати становить 47 днів, зменшившись на 12 днів.

МТСБУ протягом 4-го кв. 2019 р. отримало 353 скарги від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній, що на 47 скарг менше, ніж у попередньому 3-му кв. 2019 р. Рівень скарг демонструє тренд до зменшення: за підсумками 3-го кв. 2019 р. він становив 1,21%, тоді як у 4 кв. знизився до 0,93%.

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко прокоментував: "Підсумки роботи страховиків у 4 кв. минулого року позитивні. Ми спостерігаємо всебічне покращення показників, що характеризують якість врегулювання та сервісу страхових компаній: скорочення строків врегулювання, зменшення кількості та рівня скарг. Зараз, у кризовий період, пов’язаний з епідемією коронавірусу COVID-19, важливо дати споживачам страхових послуг розуміння, що вони мають підстави для довіри страховикам ОСЦПВ. Страхові компанії докладуть зусиль, аби своєчасно виконати зобов’язання перед постраждалими, не наражаючи їх на небезпеку для здоров’я".

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