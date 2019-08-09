Катастрофическое стечение обстоятельств чуть не привело к настоящей трагедии.

Необычное ДТП случилось в штате Калифорния в прошлые выходные. Помощник шерифа округа Гумбольдт спешил на вызов, когда на крышу его автомобиля приземлился медведь. Это вызвало аварию, из-за которой мог начаться лесной пожар.

Смотрите также: Infiniti QXzero Concept – самая уродливая вещь на колесах, из ныне существующих (фото, видео)

Животное, вероятно, скатилось с крутого склона, нависшего над шоссе, по которому в тот момент ехал полицейский. От неожиданности водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и вспыхнул огнем. Пламя быстро перекинулось на сухие заросли.

Фото: место пожара / nypost

К счастью, помощник шерифа отделался легкими травмами и сумел выбраться из машины до того, как ее охватил огонь. Он вызвал пожарных, и те прибыли вовремя, чтобы остановить пожар, который уже успел поглотить полакра земли. Куда делся медведь и каково его состояние прессе не сообщили.

Читайте также: Автоугонщик пытался убежать от полицейской погони по воде (видео)