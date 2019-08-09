Катастрофічний збіг обставин, ледь не призвів до справжньої трагедії.

Незвичайна ДТП трапилась у штаті Каліфорнія в минулі вихідні. Помічник шерифа округу Гумбольдт поспішав на виклик, коли на дах його автомобіля приземлився ведмідь. Це спричинило аварію, через яку могла початись лісова пожежа.

Дивіться також: Infiniti QXzero Concept – найпотворніша річ на колесах, з нині існуючих (фото, відео)

Тварина, ймовірно, скотилась з крутого схилу, що нависав над шосе, по якому в той момент їхав поліцейський. Від несподіванки водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся й спалахнув вогоней. Полум’я швидко перекинулось на сухі зарості.

Фото: місце пожежі / nypost

На щастя помічник шерифа відбувся легкими травмами і зумів вибратись з машини до того, як її охопив вогонь. Він викликав пожежників і ті прибули вчасно, аби зупинити пожежу, що вже встигла поглинути півакра землі. Куди подівся ведмідь та який його стан пресі не повідомили.

Читайте також: Автовикрадач намагався втікти від поліцейської погоні по воді (відео)