Страстных поклонников автомобильных брендов становится все меньше: исследование

Глобальное исследование потребителей автомобильной промышленности 2025 года Global Automotive Consumer Study от компании Deloitte отслеживает глобальные потребительские тенденции в автомобильной промышленности мира.

Среди самых интересных – внедрение электрификации, проблемы с подключением, тенденции покупки автомобилей и тому подобное.

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Мировая автомобильная промышленность претерпевает огромные изменения с беспрецедентной скоростью. В центре этого изменения сидит потребитель, ожидания которого от мобильности быстро меняются. Чтобы помочь автомобильным компаниям лучше понять эти изменения предпочтений и другие новые тенденции, компания опросила более 30 000 потребителей в 30 странах.

Проведенное с октября по декабрь 2024 года, глобальное исследование потребителей автомобильной промышленности 2025 года исследует четыре ключевые тенденции, которые вытекают из нынешнего опроса.

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Тренд 1: Инерция BEV остается приглушенной на большинстве рынков

Интерес потребителей к полным гибридам и технологии расширения запаса хода (то есть отсутствие внешней розетки зарядки) набирает обороты на нескольких глобальных рынках, поскольку потребители ищут решение "лучшее из обоих миров" для снижения затрат на топливо и снижения выбросов без потребности в зарядной инфраструктуре.

Тенденция 2: потребители легко сменят бренд при следующей покупке

Процент опрошенных потребителей, которые намерены изменить бренд в следующий раз, когда они будут покупать автомобиль, вырос по сравнению с прошлым годом на нескольких рынках, что свидетельствует о необходимости построения прочных отношений с клиентами, особенно на рынках, развивающихся, где значительный процент покупателей впервые (например, Китай).

Тенденция 3: автономные транспортные средства возвращаются в поле зрения

Развитие нормативно-правовой среды, регулирующей развитие автономных технологий на некоторых глобальных рынках, может облегчить развертывание парков беспилотных транспортных средств как для потребителей, так и для коммерческих целей. В то же время более половины опрошенных потребителей в Индии, Великобритании и Соединенных Штатах остаются обеспокоены своей безопасностью. Ввиду этого, интеграция искусственного интеллекта в системы транспортных средств для обеспечения функций самостоятельного управления считается в значительной степени полезной, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Тенденция 4: многие молодые потребители заинтересованы в пользовании авто, а не в собственности

Половина опрошенных потребителей в Индии, Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатах ездят на своем автомобиле ежедневно (примерно вдвое больше, чем в Южной Корее или Японии). Однако значительное количество опрошенных на этих рынках (среди других) людей в возрасте от 18 до 34 лет по крайней мере в определенной степени заинтересованы в отказе от традиционного владения транспортными средствами в пользу решения MaaS (пользование или подписка).