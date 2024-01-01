Автономные автобусы выпустили на дороги европейских городов

Начиная с мая 2024 года, испытания шли полным ходом. Во время международного теннисного турнира Ролан-Гаррос на открытом участке дороги ходили два автономных микроавтобуса.

В ходе первого и самого масштабного тестирования пройдено 1000 км и перевезено почти 700 человек. Такую статистику приводит Renault Group.

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После успешного эксперимента интерес к автономным пассажирским шаттлам проявили мегаполисы по всей Европе. Показательные испытания проходят в Цюрихе (Швейцария), Валенсии (Франция), настала очередь Барселоны (Испания). Вскоре будет объявлено еще несколько городов.

С понедельника, 10 марта, автономный шаттл тестирует оператор испанской Барселоны. Фото: Lea Beliaeva Bander

С 10 по 14 марта Renault Group и WeRide на 2,2-километровом открытом кольцевом участке в центре Барселоны широкая общественность уже знакомится с работой таких машин. На этом маршруте ходит два автономных автобуса.

Барселонский тестовый маршрут имеет четыре остановки, где пассажиры смогут удобно садиться и высаживаться. Фото: WeRide

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Желающих познакомиться с мобильностью завтрашнего дня много. Автономные шаттлы в плотной и сложной городской среде демонстрируют зрелость новых технологий для автоматизированных услуг общественного транспорта.

Renault Group и WeRide уже вышли на 4-й уровень автономного вождения шаттлов. Инфографика: Авто24/Renault

После мартовского эксперимента внедрение коммерческих услуг автоматизированных шаттлов уровня 4 планируется с июля 2025 года.

Французский частный оператор общественного транспорта beti, страховщик транспортных средств и партнер beti Macif вместе WeRide и Renault Group разворачивают первую автоматизированную сеть мобильности с высоким уровнем обслуживания в Валенсе (Франция). Новый маршрут автономных шаттлов соединит железнодорожную станцию TGV с бизнес-парком площадью 162 гектара.

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На 3,3-километровом открытом автобусном маршруте начнут ходить два шаттла. Они будут обслуживать логистические потребности пользователей станции TGV Valence. В зоне их работы сосредоточено 150 компаний и 3000 их сотрудников.