Автономні автобуси випустили на дороги європейських міст

Починаючи з травня 2024 року, випробування йшли повним ходом. Під час міжнародного тенісного турніру Ролан-Гаррос на відкритій ділянці дороги ходили два автономні мікроавтобуси.

В ході першого й наймасштабнішого тестування пройдено 1000 км і перевезено майже 700 людей. Таку статистику приводить Renault Group.

Читайте також Renault випустить автономні автобуси

Після успішного експерименту інтерес до автономних пасажирських шатлів виявили мегаполіси у всій Європі. Показові випробування проходять в Цюріху (Швейцарія), Валенсії (Франція), настала черга Барселони (Іспанія). Незабаром буде оголошено ще декілька міст.

З понеділка, 10 березня, автономний шатл тестує оператор іспанської Барселони. Фото: Lea Beliaeva Bander

З 10 по 14 березня Renault Group і WeRide на 2,2-кілометровій відкритій кільцевій ділянці у центрі Барселони широка громадськість вже знайомиться з роботою таких машин. На цьому маршруті ходить два автономні автобуси.

Читайте також У Китаї винайшли автономну вантажівку для прибирання доріг

Барселонський тестовий маршрут має чотири зупинки, де пасажири можуть зручно сідати та висаджуватися. Фото: WeRide

Охочих познайомитися з мобільністю завтрашнього дня багато. Автономні шатли в щільному та складному міському середовищі демонструють зрілість нових технологій для автоматизованих послуг громадського транспорту.

Renault Group і WeRide аже вийшли на 4-й рівень автономного водіння шатлів. Інфографіка: Авто24/Renault

Після березневого експерименту впровадження комерційних послуг автоматизованих шаттлів рівня 4 планується з липня 2025 року.

Французький приватний оператор громадського транспорту beti, страховик транспортних засобів і партнер beti Macif разом WeRide і Renault Group розгортають першу автоматизовану мережу мобільності з високим рівнем обслуговування у Валансі (Франція). Новий маршрут автономних шатлів з’єднає залізничну станцію TGV з бізнес-парком площею 162 гектари.

Читайте також Водії все менше довіряють автопілотам, однак автовиробників це не зупиняє

На 3,3-кілометровому відкритому автобусному маршруті ходитимуть два шатли. Вони обслуговуватимуть логістичні потреби користувачів станції TGV Valence. В зоні їх роботи зосереджено 150 компаній та 3000 їхніх співробітників.