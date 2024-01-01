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Автономні автобуси випустили на дороги європейських міст

Майже рік Renault Group разом зі своїм партнером WeRide тестувала автономні транспортні засоби громадського транспорту, готуючи розроблений автоматизований електричний мініавтобус до самостійної роботи з пасажирами. І ось цей момент настав.
Електробуси Renault/WeRide досягли 4 го рівня автномності й виходять на маршрути - Auto24

ФОТО: Renault Group|

10 березня випробування автономного шатла 4-го рівня розпочала мерія Барселони, Іспанія

Валентин Ожго
logo12 березня, 08:28
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Починаючи з травня 2024 року, випробування йшли повним ходом. Під час міжнародного тенісного турніру Ролан-Гаррос на відкритій ділянці дороги ходили два автономні мікроавтобуси.

В ході першого й наймасштабнішого тестування пройдено 1000 км і перевезено майже 700 людей. Таку статистику приводить Renault Group.

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Після успішного експерименту інтерес до автономних пасажирських шатлів виявили мегаполіси у всій Європі. Показові випробування проходять в Цюріху (Швейцарія), Валенсії (Франція), настала черга Барселони (Іспанія). Незабаром буде оголошено ще декілька міст.

З понеділка, 10 березня, автономний шатл тестує оператор іспанської Барселони. Фото: Lea Beliaeva Bander

З 10 по 14 березня Renault Group і WeRide на 2,2-кілометровій відкритій кільцевій ділянці у центрі Барселони широка громадськість вже знайомиться з роботою таких машин. На цьому маршруті ходить два автономні автобуси.

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Барселонський тестовий маршрут має чотири зупинки, де пасажири можуть зручно сідати та висаджуватися. Фото: WeRide

Охочих познайомитися з мобільністю завтрашнього дня багато. Автономні шатли в щільному та складному міському середовищі демонструють зрілість нових технологій для автоматизованих послуг громадського транспорту.

Renault Group і WeRide аже вийшли на 4-й рівень автономного водіння шатлів. Інфографіка: Авто24/Renault

Після березневого експерименту впровадження комерційних послуг автоматизованих шаттлів рівня 4 планується з липня 2025 року.

Французький приватний оператор громадського транспорту beti, страховик транспортних засобів і партнер beti Macif разом WeRide і Renault Group розгортають першу автоматизовану мережу мобільності з високим рівнем обслуговування у Валансі (Франція). Новий маршрут автономних шатлів з’єднає залізничну станцію TGV з бізнес-парком площею 162 гектари.

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На 3,3-кілометровому відкритому автобусному маршруті ходитимуть два шатли. Вони обслуговуватимуть логістичні потреби користувачів станції TGV Valence. В зоні їх роботи зосереджено 150 компаній та 3000 їхніх співробітників.

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