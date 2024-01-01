Палких прихильників автомобільних брендів стає все менше: дослідження

Глобальне дослідження споживачів автомобільної промисловості 2025 року Global Automotive Consumer Study від компанії Deloitte відстежує глобальні споживчі тенденції в автомобільній промисловості світу.

Серед найцікавіших – впровадження електрифікації, проблеми з підключенням, тенденції купівлі автомобілів тощо.

Також цікаво якими електромобілями власники задоволені найбільше

Світова автомобільна промисловість зазнає величезних змін з безпрецедентною швидкістю. У центрі цієї зміни сидить споживач, очікування якого від мобільності швидко змінюються. Щоб допомогти автомобільним компаніям краще зрозуміти ці зміни вподобань та інші нові тенденції, компанія опитала понад 30 000 споживачів у 30 країнах.

Проведене з жовтня по грудень 2024 року, глобальне дослідження споживачів автомобільної промисловості 2025 року досліджує чотири ключові тенденції, які випливають із цьогорічного опитування.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями. Рекламна інформація

Тренд 1: Інерція BEV залишається приглушеною на більшості ринків

Інтерес споживачів до повних гібридів і технології розширення запасу ходу (тобто відсутність зовнішньої розетки зарядки) набирає обертів на кількох глобальних ринках, оскільки споживачі шукають рішення «найкраще з обох світів» для зниження витрат на пальне та зниження викидів без потреби в зарядній інфраструктурі.

Тенденція 2: споживачі легко змінять бренд при наступній покупці

Відсоток опитаних споживачів, які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).

Тенденція 3: автономні транспортні засоби повертаються в поле зору

Розвиток нормативно-правового середовища, що регулює розвиток автономних технологій на деяких глобальних ринках, може полегшити розгортання парків безпілотних транспортних засобів як для споживачів, так і для комерційних цілей. Водночас більше половини опитаних споживачів в Індії, Великобританії та Сполучених Штатах залишаються стурбовані своєю безпекою. Зважаючи на це, інтеграція штучного інтелекту в системи транспортних засобів для забезпечення функцій самостійного керування вважається значною мірою корисною, особливо на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

До речі автономні автобуси випустили на дороги європейських міст

Тенденція 4: багато молодих споживачів зацікавлені в користуванні авто, а не у власності

Половина опитаних споживачів в Індії, Південно-Східній Азії та Сполучених Штатах їздять на своєму автомобілі щодня (приблизно вдвічі більше, ніж у Південній Кореї чи Японії). Однак значна кількість опитаних на цих ринках (серед інших) людей віком від 18 до 34 років принаймні певною мірою зацікавлені у відмові від традиційного володіння транспортними засобами на користь рішення MaaS (користування чи підписка).