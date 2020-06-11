Причина для беспорядка на тихой площадке возле церкви оказалась достойной.

В канадском городе Лондон на парковке, расположенной возле церкви Форрест-Сити, несколько десятков гонщиков устроили дрифт шоу. Местные жители были крайне недовольны поведением парней на шумных угарных машинах рядом с храмом, однако церковь позже простила дрифтеров.

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Следы сгоревшей резины от десятков автомобилей покрыли большую часть парковочного пространства, и жители уже собирались вызвать полицию, когда на парковке появился старший пастор общины Форест-Сити Роб Хогендурн.

По его словам, двое оставшихся на месте гонщиков извинились перед ним и сообщили, что дрифт-заезды были посвящены памяти их 22-летнего друга, который погиб в начале мая в аварии. И сами не надеялись, что траурное мероприятие приобретет такой размах.

Узнав об этом, пастор простил их и решил не выдвигать обвинения за порчу церковной территории. Зато предложил устроить поминальную службу, на которую бы пришли все друзья умершего мужчины. И напомнил, что парковка церкви – не совсем подходящее место для проведения дрифт-заездов.

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