Причина для гармидеру на тихому майданчику біля церкви виявилась гідною.

У канадському місті Лондон на парковці, розташованій біля церкви Форрест-Сіті, кілька десятків гонщиків влаштували дріфт шоу. Місцеві жителі були вкрай незадоволені поведінкою молодиків на голосних чадних машинах поряд з храмом, однак церква пізніше дарувала дріфтерам прощення.

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Сліди згорілої гуми від десятків автомобілів покрили більшу частину паркувального простору, і жителі вже збиралися викликати поліцію, коли на парковці з'явився старший пастор громади Форест-Сіті Роб Хогендурн.

За його словами, двоє гонщиків, що залишились на місці, вибачилися перед ним і повідомили, що дрифт-заїзди були присвячені пам'яті їхнього 22-річного друга, який загинув на початку травня в аварії. І самі не сподівались, що траурний захід набуде такого розмаху.



Дізнавшись про це, пастор пробачив їх та вирішив не висувати звинувачення за псування церковної території. Натомість запропонував влаштувати поминальну службу, на яку б прийшли всі друзі померлого чоловіка. І нагадав, що парковка церкви – не зовсім підходяще місце для проведення дріфт-заїздів.

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