Subaru анонсировала новый WRX STI: премьера состоится 9 января

Как отмечает Car&Driver, 12-секундное видео не оставляет пространства для двусмысленных трактовок. В затемненном кадре четко виден значок STI на решетке радиатора WRX, а это именно то, чего фанаты ждали с момента исчезновения предыдущего поколения в 2021 году.

В ролике также заметен больший воздухозаборник на капоте, чем у стандартного WRX, что сразу намекает на серьезные технические доработки. Далее камера скользит по задней части кузова и боковых панелях, после чего автомобиль исчезает среди заснеженных деревьев - но не полностью.

Звук, который ждали годами

Даже когда сам автомобиль исчезает из кадра, голос остается. Subaru намеренно акцентирует на звуке оппозитного четырехцилиндрового двигателя, который раскручивается до высоких оборотов. Для поклонников бренда это не менее важно, чем любые цифры в технической таблице. Финальные секунды тизера показывают размытый силуэт WRX STI, пролетающий мимо камеры, детали узора решетки и фар, а также кадр сверху, который подтверждает: новый WRX STI останется седаном.

Контекст: Subaru готовила почву заранее

Этот анонс не появился из ниоткуда. Еще в конце октября на Токийском автосалоне Subaru представила два концепта - Performance-B STI и Performance-E STI. Оба возрождали формат хэтчбека, которого не было в прошлом поколении WRX. Тогда компания открыто заявляла, что собирает отзывы клиентов, чтобы определиться с будущими силовыми агрегатами и направлением развития линейки STI. Впрочем, новый тизер четко дает понять: анонсированный WRX STI базируется на текущем поколении WRX, и его концепция уже сформирована.

Что это значит для фанатов

Возвращение WRX STI - это больше, чем просто новая версия модели. Это сигнал, что Subaru не отказывается от классической формулы драйва, даже во время, когда рынок все больше склоняется к электрификации и кроссоверам. Технические характеристики пока остаются тайной, но сам факт появления значка STI, агрессивного обвеса и характерного звука оппозитника говорит сам за себя: Subaru снова обращается к своим самым преданным поклонникам.