Subaru анонсувала новий WRX STI: прем’єра відбудеться 9 січня

Як зазначає Car&Driver, 12-секундне відео не залишає простору для двозначних трактувань. У затемненому кадрі чітко видно значок STI на решітці радіатора WRX, а це саме те, чого фанати чекали з моменту зникнення попереднього покоління у 2021 році.

У ролику також помітний більший повітрозабірник на капоті, ніж у стандартного WRX, що одразу натякає на серйозні технічні доопрацювання. Далі камера ковзає по задній частині кузова та бокових панелях, після чого автомобіль зникає серед засніжених дерев — але не повністю.

Звук, який чекали роками

Навіть коли сам автомобіль зникає з кадру, голос залишається. Subaru навмисно акцентує на звуці опозитного чотирициліндрового двигуна, який розкручується до високих обертів. Для прихильників бренду це не менш важливо, ніж будь-які цифри в технічній таблиці. Фінальні секунди тизера показують розмитий силует WRX STI, що пролітає повз камеру, деталі візерунка решітки та фар, а також кадр зверху, який підтверджує: новий WRX STI залишиться седаном.

Контекст: Subaru готувала ґрунт заздалегідь

Цей анонс не з’явився з нізвідки. Ще наприкінці жовтня на Токійському автосалоні Subaru представила два концепти — Performance-B STI та Performance-E STI. Обидва відроджували формат хетчбека, якого не було у минулому поколінні WRX. Тоді компанія відкрито заявляла, що збирає відгуки клієнтів, аби визначитися з майбутніми силовими агрегатами та напрямком розвитку лінійки STI. Втім, новий тизер чітко дає зрозуміти: анонсований WRX STI базується на поточному поколінні WRX, і його концепція вже сформована.

Що це означає для фанатів

Повернення WRX STI — це більше, ніж просто нова версія моделі. Це сигнал, що Subaru не відмовляється від класичної формули драйву, навіть у час, коли ринок дедалі більше схиляється до електрифікації та кросоверів. Технічні характеристики поки залишаються таємницею, але сам факт появи значка STI, агресивного обвісу та характерного звуку опозитника говорить сам за себе: Subaru знову звертається до своїх найвідданіших прихильників.