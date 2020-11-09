Второе поколение спорткара пока не произвело официальный дебют, но уже известно, что новое купе не попадет на рынок Старого Света через официальных дилеров.

18 ноября японский автопроизводитель представит второе поколение Subaru BRZ. Ожидается, что новинка получит 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитник мощностью в 200-250 л. с. и увидеть компактный спорткар в автосалоне официального дилера Subaru не надейтесь.

Также интересно: Volkswagen Golf R 2022 дебютировал с мотором на 315 сил и дрифт-режимом

Британское издание Autocar сообщает, ссылаясь на разговор с топ-менеджером марки, что Subaru “не планирует” выводить спорткар BRZ на европейский рынок. Тем не менее, еще остается возможность появления в Старом Свете его собрата от Toyota.

В июле этого года Subaru прекратила принимать заказы на первое поколение BRZ, а также сняла модель с производства, хотя продолжает продавать складские запасы машин.

Замаскированные прототипы BRZ были замечены в маскировке на дорогах общего пользования в штате Мичиган, а один такой прототип был показан участникам благотворительной акции в прошлом месяце.

Фото: тизер нового поколения Subaru BRZ / Subaru