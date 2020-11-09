Друге покоління спорткара поки не справило офіційний дебют, але вже відомо, що нове купе не потрапить на ринок Старого Світу через офіційних дилерів.

18 листопада японський автовиробник представить друге покоління Subaru BRZ. Очікується, що новинка отримає 2,4-літровий чотирициліндровий опозитник потужністю у 200-250 к.с. Та побачити компактний спорткар в автосалоні офіційного дилера Subaru не сподівайтесь.

Також цікаво: Volkswagen Golf R 2022 дебютував з мотором на 315 сил і дріфт-режимом

Британське видання Autocar повідомляє, посилаючись на розмову з топ-менеджером марки, що Subaru “не планує” виводити спорткар BRZ на європейський ринок. Тим не менш, ще залишається можливість появи у Старому Світі його побратима від Toyota.

У липні цього року Subaru припинила приймати замовлення на перше покоління BRZ, а також зняла модель з виробництва, хоча продовжує продавати складські запаси машин.

Замасковані прототипи BRZ були помічені у маскуванні на дорогах загального користування у штаті Мічиган, а один такий прототип був показаний учасникам благодійної акції минулого місяця.



Фото: тізер нового покоління Subaru BRZ / Subaru