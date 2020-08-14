Портал Autoguide обнародовал фото засекреченной "дорожной карты" автопроизводителя.

Фото, обнародованное Autoguide подтверждает слухи, предполагавшие появление новых WRX, WRX STI и BRZ.

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Autoguide уверяет, что перед нами планы Subaru на период до 2023 года. Происхождение снимка не уточняется, хотя формат напоминает внутреннюю презентацию, возможно для дилеров.



Фото: вероятный график премьер новинок Subaru / Autoguide/Motor1

График развития модельной линейки Subaru предусматривает дебют нового поколения BRZ весной 2021 года. По слухам, купе получит атмосферный мотор на 220 сил или наддуный 350-сильный двигатель.

Следующее поколение WRX фирма планирует вывести на рынок осенью 2021 года, а хардкорные WRX STI появится годом позже. Предполагается, что эта модель получит мотор с отдачей в 300 лошадиных сил в базовом исполнении и 400 – в версии STI.

Также в обозначенный промежуток времени японский автопроизводитель собирается представить свой первый серийный электрокар, разработанный совместно с Toyota.

Impreza сменит поколение позже – только в 2023 году. Тогда же компания планирует вывести на рынок новое поколение кроссовера Crosstrek, известного в нашей стране под именем Subaru XV. Весной и летом 2022 выйдут обновленные Legacy, Outback и Ascent, а кроссовер Forester получит исполнение Wilderness.

Портал Autoguide отмечает, что в графике приведены сроки начала производства автомобилей. Соответственно, публичные презентации должны состояться раньше.

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