Портал Autoguide оприлюднив фото засекреченої "дорожньої карти" автовиробника.

Фото, оприлюднене Autoguide підтверджує чутки, що передбачали появу нових WRX, WRX STI та BRZ.

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Autoguide запевняє, що перед нами плани Subaru на період до 2023 року. Походження знімка не уточнюється, хоча формат нагадує внутрішню презентацію, можливо для дилерів.



Фото: ймовірний графік прем’єр новинок Subaru / Autoguide/Motor1

Графік розвитку модельної лінійки Subaru передбачає дебют нового покоління BRZ навесні 2021 року. За чутками, купе отримає атмосферний мотор на 220 сил або наддуний 350-сильний двигун.

Наступне покоління WRX фірма планує вивести на ринок восени 2021 року, а хардкорні WRX STI з'явиться роком пізніше. Передбачається, що ця модель отримає мотор з віддачею у 300 кінських сил в базовому виконанні та 400 – у версії STI.

Також в означений проміжок часу японський автовиробник збирається представити свій перший серійний електрокар, розроблений спільно з Toyota.



Impreza змінить покоління пізніше – тільки в 2023 році. Тоді ж компанія планує вивести на ринок і нове покоління кросовера Crosstrek, відомого в нашій країні під ім'ям Subaru XV. Навесні і влітку 2022 вийдуть оновлені Legacy, Outback та Ascent, а кросовер Forester отримає виконання Wilderness.

Портал Autoguide зазначає, що у графіку наведено терміни початку виробництва автомобілів. Відповідно, публічні презентації повинні відбутися раніше.

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