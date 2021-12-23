Концепт дебютирует на Токийском автосалоне в январе следующего года и откроет для японского бренда дверь в новую эру – электромобильную.

Компания Subaru анонсировала свою линейку премьер для автосалона в Токио. Производитель покажет WRX STI Performance с новыми бамперами, универсал Levorg STI Performance, кастомный BRZ STI и трековый болид BRZ GT300, победивший в чемпионате Super GT 2021. Но главным украшением стенда должен стать полностью электрический концепт STI E-RA.

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В настоящее время линейка Subaru включает только электрический кроссовер Soltera, практически ничем не отличающийся от оригинального Toyota bZ4X, кроме логотипов. Концепт с красноречивым названием STI E-RA знаменует для Subaru новый этап и переход к нейтральности углерода.

Дизайн концепта, который можно посмотреть на задымленном тизере, позволяет увидеть световой логотип STI, переднюю оптику, выполненную в фирменном стиле марки, и воздуховоды в капоте, вместо традиционного "ковша". Никаких подробностей о новинке пока нет.