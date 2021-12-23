Концепт дебютує на Токійському автосалоні у січні наступного року і відкриє для японського бренду двері в нову еру – електромобільну.

Компанія Subaru анонсувала свою лінійку прем’єр для автосалону в Токіо. Виробник покаже WRX STI Performance з новими бамперами, універсал Levorg STI Performance, кастомний BRZ STI та трековий болід BRZ GT300, який переміг у чемпіонаті Super GT 2021. Та головною окрасою стенду повинен стати повністю електричний концепт STI E-RA.

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Наразі лінійка Subaru включає лише електричний кросовер Soltera, який практично нічим не відрізняється від оригінального Toyota bZ4X, крім логотипів. Концепт з промовистою назвою STI E-RA знаменує для Subaru новий етап та перехід до вуглецевої нейтральності.

Дизайн концепта, який можна роздивитись на задимленому тизері, дозволяє побачити лиш світловий логотип STI, передню оптику, виконану в фірмовому стилі марки, та повітроводи у капоті, замість традиційного “ковша”. Жодних подробиць про новинку поки немає.