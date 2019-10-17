Из-за тайфуна остановлено производство на заводе в городе Ота.

Завод "Ганма" в одноименной префектуре Японии – единственное производственное предприятие в стране. Его работа была полностью остановлена ​​на некоторое время, в связи с тайфуном "Хагибис".

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Японский автопроизводитель сообщил своим клиентам и вкладчикам, что автосборочный завод Subaru в городе Ота, префектура Гунма, не будет выпускать автомобили как минимум до 25 октября. Причиной такого решения стал ураган "Хагибис", который обрушился на северо-восток главного острова Хонсю 12 октября и нанес ущерб в префектурах Фукусима, Мияги и Канагава. В результате разрушительных действий стихии погибли 75 человек, 220 пострадали и еще 11 считаются пропавшими без вести.

В числе предприятий, которые временно приостановили работу из-за непогоды, крупнейшие электротехнические корпорации: Toyota Industries, Hirose Electric, Anritsu, Alps Alpine и Taiyo Yuden. Также было полностью остановлено железнодорожное сообщение и закрыт токийский аэропорт “Ханэда”.

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