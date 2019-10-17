Через тайфун припинено виробництво на заводі в місті Ота.

Завод “Ганма” в одноіменній префектурі Японії – єдине виробниче підприємство в країні. Його роботу було повністю зупинено на деякий час, у зв’язку з тайфуном “Хагібіс”.

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Японський автовиробник повідомив своїх клієнтів та вкладників, що автоскладальний завод Subaru в місті Ота, префектура Гунма, не випускатиме автомобілі як мінімум до 25 жовтня. Причиною такого рішення став ураган “Хагібіс”, який обрушився на північний схід головного острова Хонсю 12 жовтня і наніс збитків у префектурах Фукусіма, Міягі та Канагава. В результаті руйнівних дій стихії загинуло 75 осіб, 220 постраждали і ще 11 вважаються зниклими.

У числі підприємств, які тимчасово призупинили роботу через негоду, найбільші електротехнічні корпорації: Toyota Industries, Hirose Electric, Anritsu, Alps Alpine та Taiyo Yuden. Також було повністю зупинено залізничне сполучення і закрито токійський аеропорт Ханеда.

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