Subaru поделилась тизером нового Outback

Как отмечает Carscoops, презентация нового Subaru Outback запланирована на 16 апреля. Компания решила заинтриговать фанатов бренда, опубликовав тизерное фото. Большинство деталей об Outback нового поколения все держат в тайне, но, японский автопроизводитель уже сообщил о возвращении культовой внедорожной комплектации Outback Wilderness.

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Она создана для тех, кто ищет автомобиль, способный справиться с пересеченной местностью. Outback Wilderness будет отличаться повышенной подвеской для увеличения клиренса, массивными вездеходными шинами и другими внедорожными акцентами.

Новый Outback, вероятно, будет построен на усовершенствованной версии Subaru Global Platform и будет использовать новую гибридную установку. Она представляет собой комбинацию 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с CVT, электродвигателя мощностью 118 л.с., что способен непосредственно питать колеса, вторичного стартер-генератора и литий-ионной батареи емкостью 1,1 кВт-ч.

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Однако, Subaru может пойти и другим путем, предложив кроссовер с 2,5-литровым двигателем на 184 л.с., или 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, развивающим 260 лошадиных сил.