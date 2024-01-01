Subaru поділилась тизером нового Outback

Як зазначає Carscoops, презентація нового Subaru Outback запланована на 16 квітня. Компанія вирішила заінтригувати фанатів бренду, опублікувавши тизерне фото. Більшість деталей про Outback нового покоління все тримають в таємниці, але, японський автовиробник вже повідомив про повернення культової позашляхової комплектації Outback Wilderness.

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Вона створена для тих, хто шукає автівка, що здатна впоратись з пересіченою місцевістю. Outback Wilderness відрізнятиметься підвищеною підвіскою для збільшення кліренсу, масивними всюдихідними шинами та іншими позашляховими акцентами.

Новий Outback, вірогідно, буде побудований на вдосконаленій версії Subaru Global Platform й використовуватиме нову гібридну установку. Вона являє собою комбінацію 2,5-літрового чотирициліндрового двигуна з CVT, електродвигуна потужністю 118 к.с., що здатний безпосередньо живити колеса, вторинного стартер-генератора й літій-іонної батареї ємністю 1,1 кВт-год.

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Однак, Subaru може піти й іншим шляхом, запропонувавши кросовер з 2,5-літровим двигуном на 184 к.с., або 2,4-літровим чотирициліндровим турбодвигуном, що розвиває 260 кінських сил.