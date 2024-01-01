Subaru та Toyota готують нові електричні компактні позашляховики

Нещодавно Toyota поліпшила характеристики кросовера bZ4x, тому, ймовірно, незабаром оновлення отримає його брат-близнюк Subaru Solterra. Однак, повідомляється, що ці моделі не будуть єдиними електромобілями, створені в результаті партнерства Toyota та Subaru.

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Як повідомляє Carscoops, наступного року модельний ряд автовиробників поповниться новими спорідненими електророверами. Вони будуть побудовані на тій самій платформі e-TNGA, що й bZ4x і Solterra, з метою зниження витрат на розробку.

Toyota bZ4x

Раніше цього тижня Toyota анонсувала три нові електромобілі, які будуть випущені у 2026 році. Два з тизерних автомобілів, схоже, є серійними версіями пікапа EPU та Land Cruiser SE, обидва з яких були показані як концепти у 2023 році. Це призвело до припущень, що третій тизер може бути компактним позашляховиком, над яким спільно працюють Toyota і Subaru.

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Якщо чутки правдиві, ці SUV матимуть більш традиційний дизайн порівняно з кросоверами bZ4x і Solterra. Профіль моделей схожий на майбутній Toyota RAV4 з рейлінгами на даху та більш вертикальною задньою частиною.

Subaru Solterra

Очікується, що новинки поповнять лінійки електричних моделей обох брендів в Японії, Європі та США. Повідомляється, що їх виробництво буде налагоджено на заводі Subaru Yajima в січні наступного року.

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Окрім нового позашляховика, Subaru також планує випустити електромобіль власної розробки до 2028 року. Запуски цих моделей є частиною стратегії автовиробника, щоб до 2030 року електромобілі становили половину світових продажів бренду.