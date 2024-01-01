Subaru и Toyota готовят новые электрические компактные внедорожники

Недавно Toyota улучшила характеристики кроссовера bZ4x, поэтому, вероятно, вскоре обновление получит его брат-близнец Subaru Solterra. Однако, сообщается, что эти модели не будут единственными электромобилями, созданные в результате партнерства Toyota и Subaru.

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Как сообщает Carscoops, в следующем году модельный ряд автопроизводителей пополнится новыми родственными электророверами. Они будут построены на той же платформе e-TNGA, что и bZ4x и Solterra, с целью снижения затрат на разработку.

Toyota bZ4x

Ранее на этой неделе Toyota анонсировала три новых электромобиля, которые будут выпущены в 2026 году. Два из тизерных автомобилей, похоже, являются серийными версиями пикапа EPU и Land Cruiser SE, оба из которых были показаны как концепты в 2023 году. Это привело к предположениям, что третий тизер может быть компактным внедорожником, над которым совместно работают Toyota и Subaru.

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Если слухи правдивы, эти SUV будут иметь более традиционный дизайн по сравнению с кроссоверами bZ4x и Solterra. Профиль моделей похож на будущий Toyota RAV4 с рейлингами на крыше и более вертикальной задней частью.

Subaru Solterra

Ожидается, что новинки пополнят линейки электрических моделей обоих брендов в Японии, Европе и США. Сообщается, что их производство будет налажено на заводе Subaru Yajima в январе следующего года.

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Кроме нового внедорожника, Subaru также планирует выпустить электромобиль собственной разработки до 2028 года. Запуски этих моделей являются частью стратегии автопроизводителя, чтобы к 2030 году электромобили составляли половину мировых продаж бренда.