Рестайлинг коснулся седана и хэтчбека для рынков Японии и США.

Седан Subaru Impreza G4 и хэтчбек Impreza Sport пережили плановое обновление, но изменились лишь в деталях.

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Обе кузовные версии Impreza имеют новый передний бампер с черной “полосой” по всей ширине, модернизированную оптику спереди и сзади, новую решетку радиатора и колесные диски. Внутри Subaru ограничилась изменением материалов отделки и обновлением электроники.

Фото: Subaru Impreza 2020 / Subaru

Impreza 2020 получила мультимедийную систему нового поколения с увеличенным монитором, а также комплексом водительских ассистентов Eyesight Touring Assist, включенным в базовую комплектацию модели.

Фото: дизайн колесных дисков для обновленной Subaru Impreza / Subaru

Фирменный комплекс Eyesight Touring Assist предусматривает наличие адаптивного круиз-контроля, систему соблюдения рядности и автоматического экстренного торможения. Кроме того, в список оснащения Impreza включены адаптивная оптика, передняя камера и боковые зеркала, которые автоматически меняют угол наклона при включении задней передачи для облегчения парковки.

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