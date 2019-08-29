Рестайлинг коснулся седана и хэтчбека для рынков Японии и США.
Седан Subaru Impreza G4 и хэтчбек Impreza Sport пережили плановое обновление, но изменились лишь в деталях.
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Обе кузовные версии Impreza имеют новый передний бампер с черной “полосой” по всей ширине, модернизированную оптику спереди и сзади, новую решетку радиатора и колесные диски. Внутри Subaru ограничилась изменением материалов отделки и обновлением электроники.
Фото: Subaru Impreza 2020 / Subaru
Impreza 2020 получила мультимедийную систему нового поколения с увеличенным монитором, а также комплексом водительских ассистентов Eyesight Touring Assist, включенным в базовую комплектацию модели.
Фото: дизайн колесных дисков для обновленной Subaru Impreza / Subaru
Фирменный комплекс Eyesight Touring Assist предусматривает наличие адаптивного круиз-контроля, систему соблюдения рядности и автоматического экстренного торможения. Кроме того, в список оснащения Impreza включены адаптивная оптика, передняя камера и боковые зеркала, которые автоматически меняют угол наклона при включении задней передачи для облегчения парковки.
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