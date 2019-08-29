Рестайлінг торкнувся седана і хетчбека для ринків Японії та США.

Седан Subaru Impreza G4 та хетчбек Impreza Sport пережили планове оновлення, але змінились лиш у деталях.

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Обидві кузовні версії Impreza мають новий передній бампер з чорною “смугою” по всій ширині, модернізовану оптику спереду й ззаду, нові грати радіатора і колісні диски. Всередині Subaru обмежилась зміною матеріалів оздоблення та оновленням електроніки.

Фото: Subaru Impreza 2020 / Subaru

Impreza 2020 отримала мультимедійну систему нового покоління з збільшеним монітором, а також комплексом водійських асистентів Eyesight Touring Assist, включеним у базову комплектацію моделі.

Фото: дизайн колісних дисків для оновленої Subaru Impreza / Subaru

Фірмовий комплекс Eyesight Touring Assist передбачає наявність адаптивного круїз-контроля, систему дотримання рядності та автоматичного екстренного гальмування. Крім того, в список оснащення Impreza включені адаптивна оптика, передня камера і бічні дзеркала, які автоматично змінюють кут нахилу, при ввімкненні задньої передачі для полегшення паркування.

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