За счет расширенной линейки из восьми новых электротяговых моделей Subaru планирует к 2030 году продать по всему миру 600 000 электромобилей.

Это должна быть половина всех продаж бренда. Такую задачу поставил новый генеральный директор Subaru Ацуши Осаки, возглавивший корпорацию в июне. Он решил внести несколько серьезных изменений, в т.ч. удвоить быстроту внедрения электромобилей за счет производственных линий в Японии и США.

Ранее Subaru заявляла, что в ближайшие годы выведет четыре новых электромобиля, но с приходом Осаки планы скорректированы. Теперь компания выпустит восемь автомобилей. Ударение в производственной программе и реализации делается на США, где спрос на электромобили резко пошел вверх.

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"Рынок США стремительно переходит на электрификацию, за последние несколько месяцев ситуация значительно изменилась. В свете скорости перехода на электромобили в США мы считаем, что пора принять решение о производстве электромобилей в США", – подчеркнул Осаки на сегодняшней пресс-конференции.

Аккумуляторная Subaru Solterra EV 2023 мощностью 215 л.с. (336 Нм) с запасом хода 367 километров имеет полный привод на два режима передвижения – "Снег/Грязь" и "Глубокий снег/Грязь". Фото: Subaru

Subaru планирует локализовать производство в США, где планирует производить две трети своих аккумуляторных машин. За счет локализации компания надеется воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными местным законодательством.

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Характеристики новых автомобилей пока остаются неизвестными. Subaru ранее заявляла, что следующие четыре электромобиля будут кроссоверами, однако Осаки предположил, что четыре недавно анонсированные модели могут иметь разные стили кузова.

Достоверно известно, что поставлять аккумуляторы для электромобилей взялась компания Panasonic. Батареи, как и у Tesla, будут цилиндрическими.