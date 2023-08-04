За рахунок розширеної лінійки з восьми нових електротягових моделей Subaru планує до 2030 року продати по всьому світу 600 000 електромобілів.

Це має бути половина від усіх продаж бренду. Таке завдання поставив новий генеральний директор Subaru Ацуші Осакі, який очолив корпорацію у червні. Він вирішив внести кілька серйозних змін, у т.ч. подвоїти швидкість впровадження електромобілів за рахунок виробничих ліній у Японії та США.

Раніше Subaru заявляла, що найближчими роками виведе чотири нові електромобілі, але з приходом Осакі плани відкоректовано. Тепер компанія випустить вісім автомобілів. Наголос у виробничій програмі та в реалізації робиться на США, де попит на електромобілі різко пішов вгору.

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"Ринок США стрімко переходить на електрифікацію, за останні кілька місяців ситуація значно змінилася. У світлі швидкості переходу на електромобілі в США ми вважаємо, що настав час ухвалити рішення про виробництво електромобілів у США", - підкреслив Осакі на сьогоднішній прес-конференції.

Акумуляторна Subaru Solterra EV 2023 потужністю 215 к.с. (336 Нм) з запасом ходу 367 кілометрів має повний привід на два режими пересування - «Сніг/Багнюка» та «Глибокий сніг/Багнюка».Фото: Subaru

Subaru планує локалізувати виробництво в США, де планує випускати дві третини своїх акумуляторних машин. За рахунок локалізації компанія сподівається скористатися податковими пільгами, які передбачені місцевим законодавством.

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Характеристики нових автомобілів поки залишається невідомою. Subaru раніше заявляла, що наступні чотири електромобілі будуть кросоверами, однак Осакі припустив, що чотири нещодавно анонсовані моделі можуть мати різні стилі кузова.

Достеменно відомо, що поставляти акумулятори для електромобілів взялася компанія Panasonic. Батареї, як і у Tesla, будуть циліндричними.