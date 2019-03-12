От японской компании в Женеве ждали дебют следующего поколения XV, однако агрессивный концепт Adrenaline оказался полной бутафорией.

Концепт Subaru Viziv Adrenaline, представленный на Женевском автосалоне, демонстрирует развитие фирменного дизайнерского стиля японской марки, однако сам серийным не станет.

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Это уже не первый концепт от Subaru под названием Viziv, и производитель напоминает, что это слово образовано от выражения Vision for Innovation – “Видение Инноваций”. На этих прототипах “Субару” отрабатывает на публике новые элементы дизайна, технику и технологии.

Фото: концепт Subaru Viziv Adrenaline / Motor1

По габаритам концепт Viziv Adrenaline близок к компактному кроссоверу Subaru XV актуального поколения. Визионерский концепт выделяется выразительным рельефным кузовом с пластиковой защитой по периметру, большими колесами с центральной гайкой и внедорожной резиной, а также особым строением крыши с Х-образным перекрытием.

Стилистические элементы, реализованные на Viziv Adrenaline, вскоре появятся на серийных моделях Subaru, но на каких именно – японцы не говорят.

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