Від японської компанії у Женеві чекали на дебют наступного покоління XV, однак агресивний концепт Adrenaline виявився повною бутафорією.

Концепт Subaru Viziv Adrenaline, представлений на Женевському автосалоні, демонструє розвиток фірмового дизайнерського стилю японської марки, однак сам серійним не стане.

Також цікаво: Компанія Fiat подарувала собі на 120-річчя електричний сіті-кар Centoventi

Це вже не перший концепт від Subaru під назвою Viziv і виробник нагадує, що це слово утворене від виразу Vision for Innovation – “Бачення Інновацій”. На цих прототипах “Субару” відпрацьовує на публіці нові елементи дизайну, техніку і технології.

Фото: концепт Subaru Viziv Adrenaline / Motor1

За габаритами концепт Viziv Adrenaline близький докомпактного кросовера Subaru XV актуального покоління. Візіонерський концепт виділяється виразним рельєфним кузовом з пластиковим захистом по периметру, великими колесами з центральною гайкою і позашляховою гумою, а також особливою будовою даху з Х-подібним перекриттям.

Стилістичні елементи, реалізовані на Viziv Adrenaline, незабаром з'являться на серійних моделях Subaru, але на яких саме – японці не кажуть.

Також цікаво: Шокуюче жорстка соціальна реклама з Нової Зеландії показала тих, хто вижив у ДТП: фото