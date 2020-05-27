Суд поддержал позицию таможенников и конфисковал в пользу государства электромобиль "Tesla", модель "S".

Почти два года прошло с тех пор как гражданин Украины перемещал через таможенную границу автомобиль "Tesla" модель "S", путем представления таможенному органу документов, содержащих ложные сведения. Сейчас решение Ужгородского горрайонного суда вступило в законную силу и у украинца не только конфискуют электронный автомобиль, а ему еще и придется уплатить штраф в размере 100% от стоимости “Tesla” – свыше 1 млн грн.

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Гражданин въезжал в страну 12 августа 2018 года через пункт пропуска “Ужгород”. Как основание для перемещения через таможенную границу электромобиля украинец предоставил документы, согласно которым, стоимость транспортного средства составила 15 тысяч евро. Однако, в ходе таможенного контроля у таможенников возникли сомнения относительно подлинности документов. При обращении в таможенные органы Словакии было установлено, что согласно полученному договору купли-продажи, поданному украинцем словацкому таможенному органу, стоимость авто составляет 32 300 евро (1 015 196,69 грн).

Таким образом, житель Черновицкой области переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля реальной стоимости “Tesla”, модель “S”. Такие действия имели признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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