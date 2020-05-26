В порту Одессы сняли крутой суперкар McLaren 570S. Нетрудно догадаться, что купе пригнали из Америки, а там купили на аукционе.

Коллеги из ТопЖир проверили информацию об автомобиле и установили, что именно этот McLaren 570S 2016 года с пробегом 22,6 тыс. км обошелся в 123 427 долларов. И это не бит, ведь у него иное повреждение – сгорел двигатель. Ремонт суперкара не будет дешевым.

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Мотор, кстати, 3,8-литровый и с двумя турбинами, а его мощность – 570 л. с. С ним суперкар МакЛарен разгоняется до сотни за 3,2 с и развивает 328 км/ч.

К слову, это не первый подержанный МакЛарен из США. Ранее в Украину привезли еще более редкую версию такого купе.

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