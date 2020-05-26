У порту Одеси зняли крутий суперкар McLaren 570S. Неважко здогадатися, що купе пригнали з Америки, а там купили на аукціоні.

Колеги з ТопЖир перевірили інформацію про автомобіль і встановили, що саме цей McLaren 570S 2016 року з пробігом 22,6 тис. Км обійшовся в 123 427 доларів. І це не биток, адже у нього інше ушкодження - згорів двигун. Ремонт суперкара не буде дешевим.

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Мотор, до речі, 3,8-літровий і з двома турбінами, а його потужність - 570 л. с. З ним суперкар МакЛарен розганяється до сотні за 3,2 с і розвиває 328 км / год.

До слова, це не перший вживаний МакЛарен з США. Раніше в Україні привезли ще більш рідкісну версію такого купе.

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