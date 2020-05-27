Суд підтримав позицію митників і конфіскував на користь держави електромобіль «Tesla» модель «S».

Майже два роки минуло з того часу як громадянин України переміщував через митний кордон автомобіль «Tesla» модель «S», шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості. Наразі рішення Ужгородського міськрайонного суду набуло законної сили і в українця не тільки буде конфісковано електроавтомобіль, а йому ще й доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості «Tesla» – понад 1 млн грн.

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Громадянин в’їжджав до країни 12 серпня 2018 року через пункт пропуску «Ужгород». Як підставу для переміщення через митний кордон електромобіля українець надав документи, відповідно до яких, вартість транспортного засобу становила 15 тис. євро. Однак, у ході митного контролю у митників виникли сумніви щодо автентичності документів. Звернувшись до митних органів Словаччини було встановлено, що згідно з отриманим договором купівлі-продажу, поданого українцем словацькому митному органу, вартість авто становить 32 300 євро (1 015 196,69 грн).

Таким чином, мешканець Чернівецької області перемістив через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, реальної вартості «Tesla» модель «S». Такі дії мали ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

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