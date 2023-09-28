Уголовное дело в отношении ДТП со смертельным исходом, в котором доказывалась вина пьяного водителя, рассматривалось в судах десять лет.

По результатам «пьяной» езды водитель понесла более серьезную ответственность, чем обычный штраф и лишение права вождения. Верховный суд согласился, что она должна оплатить потерпевшему 1 000 000 грн.

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Фактические обстоятельства дела

Водитель автомобиля «ВАЗ 2101» ехала по дороге в населенном пункте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигалась по проезжей части дороги, не нарушая других правил (кроме своего состояния). В это время по проезжей части дороги шел пешеход. Внезапно пешеход переместился на полосу движения автомобиля.

В момент выхода пешехода на дорогу, водитель автомобиля не успела принять немедленные меры для уменьшения скорости вплоть до полной остановки. Вместо этого она резко повернула и въехала в другой автомобиль «Фольксваген Транспортер», стоявший за пределами проезжей части.

В момент столкновения позади автомобиля «Фольксваген Транспортер» находились другие люди, которым были нанесены телесные повреждения. Один человек умер. Было открыто уголовное производство.

Результаты уголовного производства

Приговором местного суда пьяный водитель признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса. Назначено ей наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами сроком три года.

Водитель не согласилась с решением местного суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Рассмотрение дела затянулось. Апелляционный суд признал водителя виновным, однако освободил от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Следовательно, при рассмотрении уголовного производства виновный водитель не понес никакой уголовной ответственности.

Что происходило дальше

Мать погибшей не смогла смириться с решением судов по уголовному производству. Она обратилась в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда, причиненного в результате ДТП. Просила взыскать с виновной 2500000 грн. морального ущерба.

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Объясняла это тем, что виновница ДТП до настоящего времени не предоставила ни какой материальной помощи семье погибшей. При этом вообще избежала уголовной ответственности за преступление, не понесла никакого наказания. Отметила, что водитель продолжает жить полноценной жизнью, будто ничего страшного в ее жизни не произошло.

Такое поведение ответчицы повлекло за собой причинение матери погибшей невыносимых душевных страданий. Борьба за то, чтобы виновное в смерти дочери лицо понесло наказание длилась десятилетие и была совершенно безрезультатной. Все эти годы мать потерпевшей была вынуждена страдать, потеряла психологическое и физическое здоровье, потеряла надежду на будущее и веру в справедливость.

Ход рассмотрения дела по взысканию морального вреда

Местный суд решил, что сумма 2 500 000 грн слишком велика за смерть близкого человека. Решили взыскать с водителя 1 000 000 грн. Апелляционный суд поддержал это решение.

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Водитель не согласилась с этими решениями и обжаловала их в Верховный суд. Мотивировала это тем, что телесные повреждения наступили от другого автомобиля "Фольксваген Транспортер".

Дело поступило на рассмотрение Верховного суда. Постановлением от 07.06.2023 по делу №932/7530/21 Верховный суд решил, что виновный водитель все же должен уплатить матери погибшей 1 000 000 грн.

Выводы

В данной ситуации, первопричиной ДТП был внезапно вышедший на дорогу пешеход. Однако пешеход избежал ответственности. Обвинили водителя, которая находилась в состоянии опьянения, и, избегая столкновения с пешеходом, наехала на другой автомобиль. Очевидно, что вину усилило ее нетрезвое состояние во время управления.

Поэтому следует помнить, что кроме предусмотренной статьей 130 КУоАП ответственности за управление в состоянии опьянения водитель может понести более суровое наказание. В частности посредством уголовной ответственности или существенных материальных затрат.