Кримінальна справа стосовно ДТП зі смертельним результатом, у якій доводилась вина п’яного водія, розглядалась у судах десять років.

За наслідками «п’яної» їзди водій понесла більш серйозну відповідальність, ніж звичайний штраф і позбавлення права керування. Верховний суд погодився, що вона повинна сплатити на потерпілім 1 000 000 грн.

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Фактичні обставини справи

Водій автомобіля «ВАЗ 2101» їхала дорогою в населеному пункті, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння. Рухалася по проїзній частині дороги, не порушуючи інших правил (окрім свого стану). В цей час по проїзній частині дороги йшов пішохід. Раптом пішохід перемістився на смугу руху автомобіля.

В момент виходу пішохода на дорогу, водій автомобіля не встигла вжити негайних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки. Замість цього вона різко повернула і в’їхала в інший автомобіль «Фольксваген Транспортер», який стояв за межами проїзної частини.

В момент зіткнення позаду автомобіля «Фольксваген Транспортер» перебували інші люди, яким були спричинені тілесні ушкодження. Одна людина померла. Було відкрито кримінальне провадження.

Результати кримінального провадження

Вироком місцевого суду п’яного водія визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу. Призначено їй покарання у виді шести років позбавлення волі. Також позбавлено права керування транспортними засобами строком на три роки.

Водій не погодилась з рішенням місцевого суду та оскаржила його в апеляційному порядку. Розгляд справи затягнувся. Апеляційний суд визнав водія винною, однак звільнив від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Отже, під час розгляду кримінального провадження винний водій не понесла жодної кримінальної відповідальності.

Що відбувалось далі

Мати загиблої не змогла змиритись з рішенням судів у кримінальному провадженні. Вона звернулась до суду з цивільним позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП. Просила стягнути з винної 2 500 000 грн. моральної шкоди.

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Пояснювала це тим, що винуватиця ДТП до теперішнього часу не надала жодної матеріальної допомоги сім`ї загиблої. При цьому, взагалі уникла кримінальної відповідальності за злочин, не понесла жодного покарання. Наголосила, що водій продовжує жити повноцінним життям, наче нічого страшного в її житті не відбулось.

Така поведінка відповідачки спричинила матері загиблої нестерпних душевних страждань. Боротьба за те, щоб винна у смерті доньки особа понесла покарання тривала десятиріччя і була абсолютно безрезультатною. Усі ці роки мати потерпілої була вимушена страждати, втратила психологічне і фізичне здоров`я, втратила надію на майбутнє і віру у справедливість.

Хід розгляду справи зі стягнення моральної шкоди

Місцевий суд вирішив, що сума 2 500 000 грн є занадто великою за смерть близької людини. Вирішили стягнути з водія 1 000 000 грн. Апеляційний суд підтримав це рішення.

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Водій не погодилась з цими рішеннями та оскаржила їх до Верховного суду. Мотивувала це тим, що тілесні ушкодження настали від іншого автомобіля «Фольксваген Транспортер».

Справа надійшла на розгляд Верховного суду. Постановою від 07.06.2023 у справі №932/7530/21 Верховний суд вирішив, що винна водій все ж таки має сплатити матері загиблої 1 000 000 грн.

Висновки

У даній ситуації, першопричиною ДТП був пішохід, який раптово вийшов на дорогу. Проте пішохід уникнув відповідальності. Звинуватили водія, яка перебувала в стані сп’яніння, і, уникаючи зіткнення з цим пішоходом-порушником, виїхала на інший автомобіль. Є очевидним, що вину посилив її стан під час керування.

Тому слід пам’ятати, що окрім передбаченої статтею 130 КУпАП відповідальності за керування в стані сп’яніння, такий водій може понести супутні наслідки. Зокрема у вигляді кримінальної відповідальності чи матеріальних витрат.