Сразу несколько источников сообщили о несоответствии занимаемой должности судьи из Звягеля на Житомирщине, который, возможно, "отмазывал" пьяных водителей.

Судья Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области Юрий Нагорнюк может быть уволен с должности, поскольку он не прошел квалификационное оценивание. Поэтому, по итогам собеседования он признан таким, не соответствующим занимаемой должности.

Центр Противодействия Коррупции сообщает на своей странице в Facebook, что этот судья "без уважительных причин минимум 15 раз нарушил установленные законом сроки рассмотрения дел о наказании водителей, которые садились за руль навеселе. Как следствие – они выходили сухими из воды".

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В качестве доказательства несоответствия звучало обвинение, что в отдельных делах по пьяным за рулем судья признавал правонарушение малозначительным и ограничивался устным замечанием. Хотя в других, фактически аналогичных делах, он мог применить значительно более суровое наказание.

Для примера сообщается, что судья с интервалом в неделю принял два абсолютно противоположных решения по делам о вождении в нетрезвом виде.

Поскольку эти сообщения шли из социальных сетей, то редакция Авто24 решила промониторить официальные ресурсы. По крайней мере в трех случаях фигурирует судья Ногорнюк. В первом случае Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своей странице 15 декабря 2023 года сообщила, что 14 декабря 2023 года в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

Судья Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области Юрий Нагорнюк. Фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией принято решение, что судья Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области Нагорнюк Юрий Владимирович набрал 671,25 балла, поэтому соответствует занимаемой должности. Решение вступило в силу в порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии.

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Во втором случае Третья Дисциплинарная Палата ВСП на своем заседании 6 марта рассмотрела дисциплинарное дело по открытой жалобе Ковташинец Татьяны Петровны относительно Нагорнюка Ю.В., который 2 года не мог рассмотреть уголовное дело о нарушении ПДД. После рассмотрения дела по существу Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла судье дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Третья Дисциплинарная Палата ВСП в онлайн режиме рассматривает жалобу относительно действий судьи Ю.В.Нагорнюка. Скриншот: Авто24

В третьем случае о судье Нагорнюке Юрии Владимировиче упоминается в официальном сообщении Высшей квалификационной комиссии судей Украины 26 марта с.г. под названием "Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности, один – не подтвердил". Речь идет о результатах соответствия судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Дело рассматривалось 25 марта с.г.

В частности, сказано, что судья Нагорнюк Юрий Владимирович (Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области) не соответствует занимаемой должности, о чем будет внесено представление в Высший совет правосудия о его увольнении с должности судьи.