Відразу кілька джерел повідомили про невідповідність займаній посаді судді зі Звягеля на Житомирщині, який, можливо, "відмазував" п’яних водіїв.

Cуддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Юрій Нагорнюк може бути звільнений з посади, оскільки він не пройшов кваліфікаційне оцінювання. Відтак, за підсумками співбесіди він визнаний таким, що не відповідає займаній посаді.

Центр Протидії Корупції повідомляє на своїй сторінці в Facebook, що цей суддя "без поважних причин мінімум 15 разів порушив встановлені законом строки розгляду справ про покарання водіїв, які сідали за кермо напідпитку. Як наслідок – вони виходили сухими з води".

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Як доказ невідповідності звучало звинувачення, що в окремих справах щодо п’яних за кермом суддя визнавав правопорушення малозначним і обмежувався усним зауваженням. Хоча в інших, фактично аналогічних справах, він міг застосувати значно суворіше покарання.

Для прикладу повідомляється, що суддя з інтервалом у тиждень ухвалив два абсолютно протилежні рішення у справах про водіння напідпитку.

Оскільки ці повідомлення йшли з соціальних мереж, то редакція Авто24 вирішила промоніторити офіційні ресурси. Принаймні у трьох випадках фігурує суддя Ногорнюк. У першому випадку Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своїй сторінці 15 грудня 2023 року повідомила, що 14 грудня 2023 року в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Юрій Нагорнюк. Фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено рішення, що суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Нагорнюк Юрій Володимирович набрав 671,25 бала, тож відповідає займаній посаді. Рішення набуло чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії.

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В другому випадку Третя Дисциплінарна Палата ВРП на своєму засіданні 6 березня розглянула дисциплінарну справу за відкритою скаргою Ковташинець Тетяни Петрівни щодо Нагорнюка Ю.В., який 2 роки не міг розглянути кримінальну справу щодо порушення ПДР. Після розгляду справи по суті Третя Дисциплінарна палати Вищої ради правосуддя винесла судді дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Третя Дисциплінарна Палата ВРП в онлайн режимі розглядає скаргу щодо дій судді Ю.В.Нагорнюка. Скриншот: Авто24

У третьому випадку про суддю Нагорнюка Юрія Володимировича йдеться в офіційному повідомленні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 26 березня ц.р. під назвою "Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді, один – не підтвердив". Йдеться про результати відповідності суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Справа розглядався 25 березня ц.р.

Зокрема, сказано, що суддя Нагорнюк Юрій Володимирович (Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області) не відповідає займаній посаді, про що буде внесено подання до Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади судді.