"Охота" за водителями автомобилей на иностранной регистрации уже началась. Но иногда штрафы за такое нарушение удается отменить через суд.

Суд отменил постановление полиции по "евробляхе" на сумму 8500 грн. из-за того, что инспектор не составил протокол.

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Сотрудник полиции остановил автомобиль с иностранными номерными знаками. Во время проверки инспектор установил, что водитель этот автомобиль не ввозил, а лишь пользовался им. Автомобиль был ввезен на таможенную территорию Украины другим гражданином. А также автомобиль находился в Украине с нарушением предусмотренных сроков.

На месте остановки инспектор вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности на основании ч. 8 ст. 121 КУоАП. Указанная норма предусматривает ответственность в виде штрафа 8500 грн. за управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом.

Водитель обжаловал штраф в суде и в частности в иске отметил, что он не управлял указанным транспортным средством и что доказательств управления автомобилем у инспектора отсутствуют.

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Рассматривая материалы дела, суд исследовал, что на основании ч. 5 ст. 258 КУоАП инспектор обязан был составить протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 256 КУоАП. Однако такого протокола инспектор не составил, а ограничился лишь вынесением постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 8 ст. 121 КУоАП. (Дело №689/857/20).

С учетом указанного, суд сделал вывод, что указанное постановление о привлечении водителя к ответственности по ч. 8 ст. 121 КУоАП вынесено с нарушением процедуры наложения взыскания, поскольку вынесено без составления протокола об административном правонарушении.